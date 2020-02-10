Нацбанк підвищив курс гривні: скільки коштує валюта на початку тижня

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 лютого, на 4,24% до 24,5370 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.



У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 7-9 лютого, на 21,65 коп. до 24,5794 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 31,7582 1 долар США 24,5370 1 швейцарський франк 25,1314 10 ієн 2,2325 10 російських рублів 3,8471 1 євро 26,9048

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився порівняно з 6 лютим на 9,16 коп. до 24,6978 UAH/USD.



Середній курс купівлі євро знизився на 20,41 коп. до 26,6941 UAH/EUR, курс продажу знизився на 12,75 коп. до 27,2313 UAH/EUR.

Крім того, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в середу на 12 коп. в четвер зміцнився на 9 коп. до 24,58 UAH/USD.



Тим часом середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків знизився на 5 копійок до 3,43 гривень за 10 рублів.