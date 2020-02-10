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10 лютого 2020, понеділок, 05:40 6
Економіка 2020-02-10T05:40:03+02:00
Українські Новини
Нацбанк підвищив курс гривні: скільки коштує валюта на початку тижня

Нацбанк підвищив курс гривні: скільки коштує валюта на початку тижня

Валерия Драгомирова
Нацбанк, НБУ, Курс валют, курс гривні до долара, курс долара
Долар. Фото: pixabay
Долар. Фото: pixabay

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 лютого, на 4,24% до 24,5370 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 7-9 лютого, на 21,65 коп. до 24,5794 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 31,7582
1 долар США 24,5370
1 швейцарський франк 25,1314
10 ієн 2,2325
10 російських рублів 3,8471
1 євро 26,9048

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився порівняно з 6 лютим на 9,16 коп. до 24,6978 UAH/USD.

Середній курс купівлі євро знизився на 20,41 коп. до 26,6941 UAH/EUR, курс продажу знизився на 12,75 коп. до 27,2313 UAH/EUR.

Крім того, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в середу на 12 коп. в четвер зміцнився на 9 коп. до 24,58 UAH/USD.

Тим часом середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків знизився на 5 копійок до 3,43 гривень за 10 рублів.

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