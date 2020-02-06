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06 февраля 2020, четверг, 18:35 637
Экономика 2020-02-06T18:35:25+02:00
Українські Новини
Гривна на межбанке уверенно растет

Гривна на межбанке уверенно растет

Анна Рудык
Курс валют, Межбанковский валютный рынок, Межбанк, Курс гривны
Гривны. Фото: hvylya.org
Гривны. Фото: hvylya.org

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 12 коп. в четверг укрепился на 9 коп. до 24,58 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,60-24,65 UAH/USD, затем котировки снизились до 24,56-24,58 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,56-24,59 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 3,41% с 23,74 UAH/USD до 24,58 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в четверг, 6 февраля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 5 февраля, упал на 3 копейки до 3,48 гривен за 10 рублей.

Также Национальный банк снова повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 февраля, на 5,64 коп. до 24,7959 UAH/USD. 

Тем временем в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 5 февраля на 13,20 коп. до 24,8309 UAH/USD, курс покупки понизился на 17,59 коп. до 24,5041 UAH/USD.

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