Покупка рубля упала: курс российской валюты перед выходными

В пятницу, 7 февраля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 5 февраля, упал на 5 копейки до 3,43 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи остался без изменений и составляет 4 гривны за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева 7 февраля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,43 4,00 Максимальный 3,89 5,00 Минимальный 2,30 3,89

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7-9 февраля, на 21,65 коп. до 24,5794 UAH/USD.

А в четверг, 6 февраля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 5 февраля, упал на 3 копейки до 3,48 гривен за 10 рублей. В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 6 февраля на 9,16 коп. до 24,6978 UAH/USD, курс покупки – понизился на 11,67 коп. до 24,3709 UAH/USD.