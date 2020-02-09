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09 лютого 2020, неділя, 14:42 5
Суспільство 2020-02-09T15:15:01+02:00
Українські Новини
З 10 лютого міст Патона в Києві закриють для вантажівок

З 10 лютого міст Патона в Києві закриють для вантажівок

Таня Войтюк
Міст Патона, Ремонт, Вантажівки, Троллейбус
Міст Патона. Фото:
Міст Патона. Фото: "Інформатор"

У Києві з 10 лютого міст Патона почнуть обстежувати і у зв'язку з цим на ньому обмежать рух по кількох смугах, а для вантажівок повністю закриють.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

У повідомленні йдеться, що з 10 лютого на мосту починається обстеження конструкцій для оцінки рівня деградації і дефектів. На час обстеження і в подальшому для зниження тиску на міст забороняється рух по крайнім правим смугах. Таким чином, для руху будуть відкриті три смуги в напрямку правого берега і дві смуги в напрямку лівого берега.

Крім того, забороняється рух для вантажного транспорту. А тролейбуси надвеликої місткості довжиною 18 метрів на маршрутах №50 та № 43 будуть замінені на склади довжиною до 11 метрів.

Як повідомляли Українські Новини, у грудні комунальна корпорація "Київавтодор обмежила рух на мосту імені Патона через те, що він просів.

Тим часом учені повідомляють, що міст Патона знаходиться в критичному стані і його необхідно 

Раніше рух по мосту обмежували в липні.

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