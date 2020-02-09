З 10 лютого міст Патона в Києві закриють для вантажівок

У Києві з 10 лютого міст Патона почнуть обстежувати і у зв'язку з цим на ньому обмежать рух по кількох смугах, а для вантажівок повністю закриють.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

У повідомленні йдеться, що з 10 лютого на мосту починається обстеження конструкцій для оцінки рівня деградації і дефектів. На час обстеження і в подальшому для зниження тиску на міст забороняється рух по крайнім правим смугах. Таким чином, для руху будуть відкриті три смуги в напрямку правого берега і дві смуги в напрямку лівого берега.

Крім того, забороняється рух для вантажного транспорту. А тролейбуси надвеликої місткості довжиною 18 метрів на маршрутах №50 та № 43 будуть замінені на склади довжиною до 11 метрів.

Як повідомляли Українські Новини, у грудні комунальна корпорація "Київавтодор обмежила рух на мосту імені Патона через те, що він просів.

Тим часом учені повідомляють, що міст Патона знаходиться в критичному стані і його необхідно

Раніше рух по мосту обмежували в липні.