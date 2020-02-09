За добу в світі виявлено майже три тисячі випадків захворювання коронавірусом

У той час як кількість жертв коронавіруса перевищила 800, за останню добу в світі виявлено 2 666 тис. випадків захворювання коронавірусом, з них 89 закінчилися смертю. Про це йдеться в повідомленні міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.



Повідомляється, що 72% всіх випадків захворювання зафіксовано в одній провінції Китаю Хубей. За межами Китаю зафіксовано 310 випадків в 24 країнах світу, з них 1 - з летальним результатом.



У країнах Європи зареєстровано 37 випадків (Німеччина - 14, Франція - 11, Великобританія - 3, Італія - 3, Росія - 2, Фінляндія, Швеція, Іспанія і Бельгія - по 1 випадку).



Зазначається, що в Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку гострої респіраторної хвороби, викликаної коронавірусом 2019-nCoV, не зафіксовано.



МОЗ зазначає, що для профілактики захворювання слід виконувати такі рекомендації: часто мити руки, обробляти дезінфікуючими засобами; уникати тісного контакту з людьми, які кашляють або у кого підвищена температура; якомога швидше звертатися до лікаря при підвищеній температурі тіла, кашлі і утрудненому диханні; не вживати в їжу сирих або недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження.



Як повідомляли Українські Новини, у Китаї назвали можливу причину спалаху коронавірусу.



Раніше перші тести для виявлення коронавірусу прибули в Україну.