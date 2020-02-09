Порошенко не зміг спустити зарплату Смілянського на відпочинку у Франції

Колишній Президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко витратив на відпочинок у Франції в поточному році 712 тис. гривень.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.



Згідно з даними електронної декларації екс-глави держави, витрати на туристичні послуги у Франції 2020 році склали 514 621 гривню і 197 417 гривень.

Відпочинок у Франції. Скріншот: public.nazk.gov.ua

Нагадаємо, раніше високі доходи чиновників нової влади викликали невдоволення простих громадян.



Так, генеральний директор "Укрпошти" Смілянський підтвердив, що отримує зарплату більше, ніж президент США.



Заробітна плата Смілянського за грудень склала 1 мільйон 24 тисячі гривень.



Крім того, міністр освіти і науки Ганна Новосад, яка поскаржилася, що не може завести дитину через зарплати у 36 тис. гривень, задекларувала покупку квартири в Києві за 944 тис. гривень.



Новосад придбала у компанії "Дисбуд" квартиру в столиці загальною площею 46,6 кв. м.



Пізніше Новосад відмовилася говорити з журналістами про купівлю квартири за 1 млн гривень.