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07 февраля 2020, пятница, 23:49 1365
Кабмин 2020-02-07T23:49:14+02:00
Українські Новини
Новосад отказалась говорить с журналистами о покупке квартиры за 1 млн гривен

Новосад отказалась говорить с журналистами о покупке квартиры за 1 млн гривен

Анна Рудык
Декларации чиновников, Министерство образования, электронные декларации, Анна Новосад
Анна Новосад. Фото: Фейсбук/Анна Новосад
Анна Новосад. Фото: Фейсбук/Анна Новосад

Министр образования и науки Анна Новосад, которая жаловалась на свою зарплату 36 тыс. гривен, однако купила квартиру в Киеве за 944 тыс. гривен по цене ниже среднерыночной, отказалась дать комментарий касательно крупного приобретения. Об этом сообщает Страна.

Так, сообщается, что Новосад отказалась говорить с корреспондентами касательно покупки квартиры, о которой стало известно из данных в Едином реестре деклараций госчиновников.

Министр коротко ответила отказом на смеси английского и украинского.

"Сорри, не даю (комментариев - Ред.)", - сказала Новосад и бросила трубку.

Как сообщали Українські Новини, министр образования и науки Анна Новосад, которая пожаловалась, что не может завести ребенка из-за зарплаты в 36 тыс. гривен, задекларировала покупку квартиры в Киеве за 944 тыс. гривен.

А за 2018 год Новосад задекларировала покупку автомобиля Toyota Yaris за 25 тыс. гривен и 754 тыс. гривен доходов.

Кроме того, зарплата Новосад за декабрь 2019 года составила 138 тыс. гривен. Также заработная плата министра образования и науки Анны Новосад за ноябрь составила 55 тыс. гривен.

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