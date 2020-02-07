Новосад отказалась говорить с журналистами о покупке квартиры за 1 млн гривен

Так, сообщается, что Новосад отказалась говорить с корреспондентами касательно покупки квартиры, о которой стало известно из данных в Едином реестре деклараций госчиновников.

Министр коротко ответила отказом на смеси английского и украинского.

"Сорри, не даю (комментариев - Ред.)", - сказала Новосад и бросила трубку.

Как сообщали Українські Новини, министр образования и науки Анна Новосад, которая пожаловалась, что не может завести ребенка из-за зарплаты в 36 тыс. гривен, задекларировала покупку квартиры в Киеве за 944 тыс. гривен.

А за 2018 год Новосад задекларировала покупку автомобиля Toyota Yaris за 25 тыс. гривен и 754 тыс. гривен доходов.

Кроме того, зарплата Новосад за декабрь 2019 года составила 138 тыс. гривен. Также заработная плата министра образования и науки Анны Новосад за ноябрь составила 55 тыс. гривен.