Новосад отказалась говорить с журналистами о покупке квартиры за 1 млн гривен

Министр образования и науки Анна Новосад, которая жаловалась на свою зарплату 36 тыс. гривен, однако купила квартиру в Киеве за 944 тыс. гривен по цене ниже среднерыночной, отказалась дать комментарий касательно крупного приобретения. Об этом сообщает Страна. Так, сообщается, что Новосад отказалась говорить с корреспондентами касательно покупки квартиры, о которой стало известно из данных в Едином реестре деклараций госчиновников. Министр коротко ответила отказом на смеси английского и украинского. "Сорри, не даю (комментариев - Ред.)", - сказала Новосад и бросила трубку. Как сообщали Українські Новини, министр образования и науки Анна Новосад, которая пожаловалась, что не может завести ребенка из-за зарплаты в 36 тыс. гривен, задекларировала покупку квартиры в Киеве за 944 тыс. гривен. А за 2018 год Новосад задекларировала покупку автомобиля Toyota Yaris за 25 тыс. гривен и 754 тыс. гривен доходов. Кроме того, зарплата Новосад за декабрь 2019 года составила 138 тыс. гривен. Также заработная плата министра образования и науки Анны Новосад за ноябрь составила 55 тыс. гривен.