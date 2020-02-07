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07 февраля 2020, пятница, 15:57 4082
Политика 2020-02-07T15:58:21+02:00
Українські Новини
Новосад купила квартиру в Киеве за 944 тыс. гривен

Новосад купила квартиру в Киеве за 944 тыс. гривен

Валерия Драгомирова
МОН, Киев, Покупка квартиры, декларация, Квартира, Анна Новосад
Анна Новосад. Фото: facebook.com/anja.novosad
Анна Новосад. Фото: facebook.com/anja.novosad

Министр образования и науки Анна Новосад, которая пожаловалась, что не может завести ребенка из-за зарплаты в 36 тысяч гривен,  задекларировала покупку квартиры в Киеве за 944 тыс. гривен. 

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

В пятницу министр внесла в реестр сведения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Так, 3 февраля Новосад приобрела у компании "Дисбуд" квартиру в столице общей площадью 46,6 кв. м за 944 200 гривен.

Конечным бенефициарным владельцем "Дисбуда" является бизнесмен Александр Насиковский.

По информации ряда СМИ, Насиковский обвиняется в незаконной застройке, рейдерстве и коррупции.

Как сообщали Українськi Новини, за 2018 год Новосад задекларировала покупку автомобиля Toyota Yaris за 25 тыс. гривен и 754 тыс. гривен доходов.

Кроме того, зарплата Новосад за декабрь 2019 года составила 138 тыс. гривен.


Также заработная плата министра образования и науки Анны Новосад за ноябрь составила 55 тыс. гривен.

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Новосад купила квартиру в Киеве за 944 тыс. гривен
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