Новосад купила квартиру в Киеве за 944 тыс. гривен

Министр образования и науки Анна Новосад, которая пожаловалась, что не может завести ребенка из-за зарплаты в 36 тысяч гривен, задекларировала покупку квартиры в Киеве за 944 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

В пятницу министр внесла в реестр сведения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Так, 3 февраля Новосад приобрела у компании "Дисбуд" квартиру в столице общей площадью 46,6 кв. м за 944 200 гривен.

Конечным бенефициарным владельцем "Дисбуда" является бизнесмен Александр Насиковский.

По информации ряда СМИ, Насиковский обвиняется в незаконной застройке, рейдерстве и коррупции.

Как сообщали Українськi Новини, за 2018 год Новосад задекларировала покупку автомобиля Toyota Yaris за 25 тыс. гривен и 754 тыс. гривен доходов.

Кроме того, зарплата Новосад за декабрь 2019 года составила 138 тыс. гривен.



Также заработная плата министра образования и науки Анны Новосад за ноябрь составила 55 тыс. гривен.