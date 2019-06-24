За выходные в Украине утонули 42 человека

В Украине за два минувших выходных дня на водоемах погибли 42 человека, из них трое – дети. Об этом сообщает ГСЧС в понедельник, 24 июня.\r\nОтмечается, что наибольшее количество смертельных случаев на воде зафиксировано в Киевской области – 63 человека. В Черниговской области и в городе Киеве количество погибших составляет 45 человек и 42 человека соответственно.\r\nБолее 30 утонувших насчитывается также в Винницкой, Волынской, Полтавской и Сумской областях.\r\nВсего с начала года на водоемах страны уже погибли 583 человека\r\nКак сообщали Українські Новини, за первый месяц лета из-за недостаточного контроля родителей утонуло 12 детей.\r\nТрагедия в Бердянске: в штормящем море бабушка утонула, спасая внуков.\r\nПод Харьковом две маленькие сестры утонули в самодельном бассейне.