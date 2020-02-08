П'ятеро британців заразилися коронавірусом на гірськолижному курорті у Франції

П'ятеро британських громадян заразилися коронавірусом, який забрав вже 724 життя, під час відпочинку на гірськолижному курорті у Франції, після перебування в одному шале з людиною, яка була у Сінгапурі.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Як розповів представник міністерства охорони здоров'я Франції Жером Саломон, про нові випадки захворювання стало відомо після того, як влада почала відстежувати недавні поїздки британця, який, як було підтверджено Британією, заразився вірусом в останні дні.

Як раніше повідомила міністр Аньєс Бузін, стан групи нещодавно інфікованих людей, серед яких дитина, занепокоєння не викликає.

Британці зупинилися в одному шале на курорті Контамін-Монжуа у Савойї на сході Франції.

Контамін знаходиться у Французьких Альпах, неподалік від швейцарського міста Женева і піку Монблан.

Ці випадки збігаються з одним із найжвавіших періодів лижного сезону для курортів в цьому районі, так як багато французьких шкіл починають проміжні канікули.

У зв'язку з новими випадками зараження французька влада закрила дві школи в районі курорту Контамін-Монжуа.

Як повідомляли Українські Новини, у Китаї назвали можливу причину спалаху коронавірусу.

Раніше ВООЗ попросила не лікувати коронавірус часником, перцем і гноєм.