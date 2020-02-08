Оскар-2020: де і коли дивитися трансляцію головної кінопремії

Після проведення першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2020, завтра, 9 лютого, в Лос-Анджелесі відбудеться 92-га найпрестижніша церемонія нагородження в області кінематографу - Оскар-2020. Українські Новини розкажуть про те, коли і де стежити за заходом.

Так, церемонія вручення відбудеться в театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі в ніч з 9 на 10 лютого. За київським часом початок церемонії заплановано на 3:00.

Транслювати церемонію будуть у 225 країнах, у тому числі і в Україні.

Згідно з даними офіційного сайту телеканалу "Україна", він проведе пряму трансляцію заходу.

Як повідомляли Українські Новини, американська кіноакадемія у понеділок, 13 січня оголосила у своєму Twitter список номінантів на головну кінопремію року. 92 церемонія нагородження відбудеться в ніч з 9 на 10 лютого в театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі. Імена номінантів в прямому ефірі оголосили актори Джон Чо і Иссай Рей.

Тим часом фільму Дем'єна Шазелла "Вавилон" пророкують "Оскар" у 2021 році.