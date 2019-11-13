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13 ноября 2019, среда, 18:31 12
Шоу-бизнес 2019-11-13T18:31:25+02:00
Українські Новини
Фильму Дэмьена Шазелла "Вавилон" пророчествуют "Оскар" в 2021 году

Фильму Дэмьена Шазелла "Вавилон" пророчествуют "Оскар" в 2021 году

Фильм, Оскар, Кинопремия, Премьера фильма
Проектор.Фото: pixabay
Проектор.Фото: pixabay

Новая кинолента режиссера Дэмьена Шазелла "Вавилон", снявшего легендарный фильм " Ла Ла Лэнд", уже вызывает восторг среди зрителей, хотя выход фильма запланирован на 2021 год. Об этом передает Vogue.ua.

Отмечается, что по слухам, главные роли в фильме сыграют Эмма Стоун и Брэд Питт, а продюсером выступит кинокомпания Paramount.

Кадр из фильма Кадр из фильма "Ла Ла Лєнд"

Действие "Вавилона" будет происходить в 1920-ые годы в Голливуде, когда закончилась эра немого кино. Лента будет отчасти снята по реальным событиям, и в ней будет много исторических персонажей.

Если участие Эммы Стоун подтвердится, то актриса сыграет в ленте Клару Боу, секс-символа Голливуда, которая была первой голливудской it-girl. Брэд Питт, по слухам, сыграет вымышленного персонажа, кинозвезду немого кино, который не смог перейти на новую технологию.  Источники сообщают, что он основан на реальной фигуре актера Джона Гилберта.

Как сообщали Українські Новини, кинолента "Зеленая книга" режиссера Питера Фаррелли стала лучшим фильмом года на 91-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии "Оскар", получив статуэтки сразу в трех номинациях.

Также фильм "Домой" Наримана Алиева представит Украину на "Оскаре-2020".

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