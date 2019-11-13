Фильму Дэмьена Шазелла "Вавилон" пророчествуют "Оскар" в 2021 году

Новая кинолента режиссера Дэмьена Шазелла "Вавилон", снявшего легендарный фильм " Ла Ла Лэнд", уже вызывает восторг среди зрителей, хотя выход фильма запланирован на 2021 год. Об этом передает Vogue.ua.

Отмечается, что по слухам, главные роли в фильме сыграют Эмма Стоун и Брэд Питт, а продюсером выступит кинокомпания Paramount.

Кадр из фильма "Ла Ла Лєнд"

Действие "Вавилона" будет происходить в 1920-ые годы в Голливуде, когда закончилась эра немого кино. Лента будет отчасти снята по реальным событиям, и в ней будет много исторических персонажей.

Если участие Эммы Стоун подтвердится, то актриса сыграет в ленте Клару Боу, секс-символа Голливуда, которая была первой голливудской it-girl. Брэд Питт, по слухам, сыграет вымышленного персонажа, кинозвезду немого кино, который не смог перейти на новую технологию. Источники сообщают, что он основан на реальной фигуре актера Джона Гилберта.

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