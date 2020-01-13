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  • Оскар-2020: стали известны списки номинантов на премию Американской киноакадемии
13 января 2020, понедельник, 17:14 72
Жизнь 2020-01-13T17:14:42+02:00
Українські Новини
Оскар-2020: стали известны списки номинантов на премию Американской киноакадемии

Оскар-2020: стали известны списки номинантов на премию Американской киноакадемии

Елизавета Кесельман
Оскар, Кинопремия, Оскар-2020
Статуэтка. Оскар.Фото: pixabay
Статуэтка. Оскар.Фото: pixabay

Американская киноакадемия в понедельник, 13 января объявила в своем Twitter список номинантов на главную кинопремию года. 92-я церемония награждения состоится в ночь с 9 на 10 февраля в театре Долби в Лос-Анджелесе. Имена номинантов в прямом эфире объявили актеры Джон Чо и Иссай Рэй.

Список номинантов на Оскар 2019 в следующих категориях: 

Лучший фильм

  • Ford против Ferrari
  • Ирландец
  • Кролик Джо Джо
  • Джокер
  • Маленькие женщины
  • Брачная история
  • 1917
  • Однажды… в Голливуде
  • Паразиты

Лучший режиссер

  • Ирландец — Мартин Скорсезе
  • Джокер — Тодд Филлипс
  • 1917 — Сэм Мендес
  • Однажды… в Голливуде — Квентин Тарантино
  • Паразиты — Пон Джун Хо

Лучшая мужская роль

  • Антонио Бандерас, Боль и слава
  • Леонардо ди Каприо, Однажды… в Голливуде
  • Адам Драйвер, Брачная история
  • Хоакин Фениск, Джокер
  • Джонатан Прайс, Два Папы

Лучшая мужская роль второго плана

  • Том Хэнкс — Прекрасный день по соседству
  • Энтони Хоппкинс — Два Папы
  • Аль Пачино — Ирландец
  • Джо Пеши — Ирландец
  • Брэд Питт — Однажды в Голливуде

Лучшая женская роль

  • Синтия Эриво, Гарриет
  • Скарлет Йохансон, Брачная история
  • Сирша Ронан, Маленькие Женщины
  • Шарлиз Террон, Скандал
  • Рене Зеллвегер, Джуди

Лучшая женская роль второго плана

  • Кэти Бейтс, Дело Ричарда Джуэлла
  • Лора Дерн, Брачная история
  • Скарлетт Йохансссон, Кролик Джо Джо
  • Флоренс Пью, Маленькие женщины
  • Марго Робби, Скандал
  • Лучший оригинальный сценарий
  • Достать ножи, Райан Джонсон
  • Брачная история, Ноа Баумбах
  • 1917, Сэм Мендес и Кристи Уильсон-Кайрнс
  • Однажды… в Голливуде, Квентин Тарантино
  • Паразиты, Понг Джун Хо

Лучший адаптированный сценарий

  • Ирландец
  • Кролик Джо Джо
  • Джокер
  • Маленькие женщины
  • Два Папы

Лучший анимационный полнометражный фильм

  • Как приручить дракона: Скрытый мир
  • Я потерял свое тело
  • История игрушек 4
  • Клаус
  • Потерянное звено
  • Лучшая музыка к фильму
  • Джокер
  • Маленькие женщины
  • Брачная история
  • 1917
  • Звездные войны: Скайуокер. Восход

Лучший саундтрек

  • I can’t let you throw yourself away, История игрушек 4
  • (I'm gonna) love me againe, Рокетмен
  • I’m standing with you, Прорыв
  • In to the unknown, Холодное сердце 2
  • Stand Up, Гарриет

Лучший монтаж

  • Ford против Ferrari
  • Ирландец
  • Кролик Джо Джо
  • Джокер
  • Паразиты

Лучший дизайн костюмов

  • Ирландец
  • Кролик Джо Джо
  • Джокер
  • Маленькие женщины
  • Однажды… в Голливуде

Лучший фильм на иностранном языке

  • Тело Христа, Польша
  • Страна меда, Северная Македония
  • Отверженные, Франция
  • Боль и слава, Испания
  • Паразиты, Южная Корея

Лучшие визуальные эффекты

  • Мстители: Финал
  • Ирландец
  • Король Лев
  • 1917
  • Звездные войны: Скайуокер. Восход

Лучшая операторская работа

  • Ирландец
  • Джокер
  • Маяк
  • 1917
  • Однажды… в Голливуде

Лучший продакшен дизайн

  • Ирландец
  • Кролик Джо Джо
  • 1917
  • Однажды… в Голливуде
  • Паразиты

Лучший короткометражный анимационный фильм

  • Дочь
  • Hair Love
  • Kitbull
  • Memorable
  • Сестра

Лучший короткометражный игровой фильм

  • Братство
  • Футбольный клуб NEFTA
  • Соседское окно
  • Saria
  • Сестра

Лучший документальный фильм

  • Американская фабрика
  • Пещера
  • Грань демократии
  • Для Самы
  • Страна меда

Лучший документальный короткометражный фильм

  • In the Absence
  • Learning a skateboard in the Warzone
  • Life overtakes me
  • St. Louis Superman
  • Walk Run Cha-Cha

Лучший мейкап и прически

  • Скандал
  • Джокер
  • Джуди
  • Малефисента: Владычица тьмы
  • 1917

Как сообщали Українські Новини, фильм о женщинах Донбасса вошел в шорт-лист престижной премии BAFTA. Также сообщалось о том, что фильму Дэмьена Шазелла "Вавилон" пророчествуют "Оскар" в 2021 году.

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