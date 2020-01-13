Оскар-2020: стали известны списки номинантов на премию Американской киноакадемии

Американская киноакадемия в понедельник, 13 января объявила в своем Twitter список номинантов на главную кинопремию года. 92-я церемония награждения состоится в ночь с 9 на 10 февраля в театре Долби в Лос-Анджелесе. Имена номинантов в прямом эфире объявили актеры Джон Чо и Иссай Рэй. Список номинантов на Оскар 2019 в следующих категориях: Лучший фильм Ford против Ferrari Ирландец Кролик Джо Джо Джокер Маленькие женщины Брачная история 1917 Однажды… в Голливуде Паразиты Лучший режиссер Ирландец — Мартин Скорсезе Джокер — Тодд Филлипс 1917 — Сэм Мендес Однажды… в Голливуде — Квентин Тарантино Паразиты — Пон Джун Хо Лучшая мужская роль Антонио Бандерас, Боль и слава Леонардо ди Каприо, Однажды… в Голливуде Адам Драйвер, Брачная история Хоакин Фениск, Джокер Джонатан Прайс, Два Папы Лучшая мужская роль второго плана Том Хэнкс — Прекрасный день по соседству Энтони Хоппкинс — Два Папы Аль Пачино — Ирландец Джо Пеши — Ирландец Брэд Питт — Однажды в Голливуде Лучшая женская роль Синтия Эриво, Гарриет Скарлет Йохансон, Брачная история Сирша Ронан, Маленькие Женщины Шарлиз Террон, Скандал Рене Зеллвегер, Джуди Лучшая женская роль второго плана Кэти Бейтс, Дело Ричарда Джуэлла Лора Дерн, Брачная история Скарлетт Йохансссон, Кролик Джо Джо Флоренс Пью, Маленькие женщины Марго Робби, Скандал Лучший оригинальный сценарий Достать ножи, Райан Джонсон Брачная история, Ноа Баумбах 1917, Сэм Мендес и Кристи Уильсон-Кайрнс Однажды… в Голливуде, Квентин Тарантино Паразиты, Понг Джун Хо Лучший адаптированный сценарий Ирландец Кролик Джо Джо Джокер Маленькие женщины Два Папы Лучший анимационный полнометражный фильм Как приручить дракона: Скрытый мир Я потерял свое тело История игрушек 4 Клаус Потерянное звено Лучшая музыка к фильму Джокер Маленькие женщины Брачная история 1917 Звездные войны: Скайуокер. Восход Лучший саундтрек I can’t let you throw yourself away, История игрушек 4 (I'm gonna) love me againe, Рокетмен I’m standing with you, Прорыв In to the unknown, Холодное сердце 2 Stand Up, Гарриет Лучший монтаж Ford против Ferrari Ирландец Кролик Джо Джо Джокер Паразиты Лучший дизайн костюмов Ирландец Кролик Джо Джо Джокер Маленькие женщины Однажды… в Голливуде Лучший фильм на иностранном языке Тело Христа, Польша Страна меда, Северная Македония Отверженные, Франция Боль и слава, Испания Паразиты, Южная Корея Лучшие визуальные эффекты Мстители: Финал Ирландец Король Лев 1917 Звездные войны: Скайуокер. Восход Лучшая операторская работа Ирландец Джокер Маяк 1917 Однажды… в Голливуде Лучший продакшен дизайн Ирландец Кролик Джо Джо 1917 Однажды… в Голливуде Паразиты Лучший короткометражный анимационный фильм Дочь Hair Love Kitbull Memorable Сестра Лучший короткометражный игровой фильм Братство Футбольный клуб NEFTA Соседское окно Saria Сестра Лучший документальный фильм Американская фабрика Пещера Грань демократии Для Самы Страна меда Лучший документальный короткометражный фильм In the Absence Learning a skateboard in the Warzone Life overtakes me St. Louis Superman Walk Run Cha-Cha Лучший мейкап и прически Скандал Джокер Джуди Малефисента: Владычица тьмы 1917 Как сообщали Українські Новини, фильм о женщинах Донбасса вошел в шорт-лист престижной премии BAFTA. Также сообщалось о том, что фильму Дэмьена Шазелла "Вавилон" пророчествуют "Оскар" в 2021 году.