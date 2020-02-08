Після прибуття з Хубея українців ізолюють на 14 днів

Всіх прибулих з Хубея (Китай) українців будуть відправляти в ізоляцію на 14 днів у спеціальні установи. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МОЗ.

Так, повідомляється, що Кабмін встановив тимчасові обмеження для прибулих на територію України з китайської провінції Хубей у зв'язку з спалахом коронавіруса.

"Зазначене розпорядження КМУ встановлює тимчасові обмеження та особливі умови для в'їзду в Україну осіб, які перебували в провінції Хубей Китайської Народної Республіки, шляхом їх ізоляції протягом 14 днів у визначенні Міністерством охорони здоров'я установи", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що, станом на 8 лютого, у світі лабораторно підтверджені 34 909 випадків захворювань новим коронавірусом 2019-nCoV. З них 724 закінчилися смертю. При цьому 71% всіх випадків інфікування зафіксовані в одній провінції Китаю Хубей.

Як повідомляли Українські Новини, кількість загиблих від коронавірусу збільшилася до 724.

Раніше в Китаї назвали можливу причину спалаху коронавіруса.