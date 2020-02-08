Для гри "The Sims" намагалися створити мову, змішавши українську з суахілі і індіанською

Творці популярної комп'ютерної гри The Sims намагалися створити унікальну мову для своїх персонажів "simlish", поєднавши слова з українського, суахілі і мови індіанців навахо і черокі. Про це повідомляє The Verge.

Так, повідомляється, що особливу мову для "сімів" намагалися створити протягом півроку. Розробники хотіли наділити персонажів людськими емоціями, але позбавити їх можливості спілкуватися, щоб не перевантажувати симулятор.

Відзначається, що найскладніше було озвучити "сімів". Для цього покликали актора Стівена Карена. В тексті, який йому дали, були перемішані слова з української, суахілі і мови індіанців навахо і черокі. І читаючи їх, автор не зміг передати емоції. Тоді його попросили придумувати слова на ходу, але з емоціями. У нього все вийшло. Жіночі голоси доручили озвучувати актрисі Джеррі Лоулор.

Лінгвіст Анджела Карпентер з Коледжу Уелслі (США) пояснила виданню, що в "simlish" зустрічаються латинські корені слів, що помітно по тому, як вона звучить. Що стосується словотвору, то "simlish" нагадує baby talk (сюсюкання). Наприклад, "привіт" вигаданою мовою звучить як "суль-суль".

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Тим часом українці зможуть безкоштовно вчити українську мова в онлайн-режимі.