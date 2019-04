Игру назвали "Игра престолов: Зима близко" (Game of Thrones: Winter is Coming). Действия в компьютерной стратегии развиваются точно так же, как и в популярном сериале, со времен смерти Эддарда Старка.

Игроки смогут самостоятельно выбирать себе персонажей, приобретать им оружие, строить города, развивать арию, сражаться с врагами, завоевывать новые территории и так далее.

Pay close attention to timing when upgrading buildings and leveling research. After you complete Chapter 4 of the quests line, you can access the Challenge modes by clicking the "Event" icon in the upper right corner of the game.