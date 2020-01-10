Минкультуры с сентября запустят бесплатную онлайн-платформу для изучения украинского языка

Учитывая спорный закон о языке и введении штрафов за русский, Министерство культуры, молодежи и спорта намерено запустить бесплатную онлайн-платформу для изучения украинского языка с 1 сентября 2020 года.

Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский написал в своем Telegram-канале, передают Українські Новини.

"К первому сентября 2020 МКМС (министерство культуры, молодежи и спорта) планирует запустить работу бесплатной онлайн-платформы для изучения украинского языка", - написал он.

Министр отметил, что учебные курсы будут сфокусированы на определенных отдельных категориях: для тех, кто знает язык, но хочет улучшить; тех, кто не знает и планирует изучение "с нуля"; для государственных служащих, которые хотят усовершенствовать знания.

Как сообщали Українські Новини, 27 октября "Венецианская комиссия" прибыла в Украину с целью изучения аспектов внедрения закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Ранее ЕС выступал за направление закона о языке в Венецианскую комиссию до его вступления в силу.