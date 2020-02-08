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08 лютого 2020, субота, 09:15 16
Азія 2020-02-08T10:45:01+02:00
Українські Новини
Кількість загиблих від коронавірусу збільшилася до 724

Кількість загиблих від коронавірусу збільшилася до 724

Анна Рудык
Коронавірус, вірус в Китаї, Спалах коронавірусу, коронавірус в Китаї
Коронавірус. Фото: Twitter/@kamireddynrao ·
Коронавірус. Фото: Twitter/@kamireddynrao ·

В епіцентрі спалаху нового коронавірусу, який виявили у немовляти через 30 годин після народження, Ухані (Китай) кількість загиблих досягла 699 осіб. Про це повідомила місцева влада провінції на своєму сайті, пише Reuters.

Так, повідомляється, що в п'ятницю кількість загиблих збільшилася на 81 особу.

"Кількість смертей в центральній провінції Хубей в Китаї, викликана спалахом коронавірусу, станом на п'ятницю збільшилася на 81 - до 699 осіб", - йдеться в повідомленні.

Велика частина нових смертей сталася в столиці провінції Хубей Ухані, звідки, як вважається, походить вірус.

В Хубеї, епіцентрі спалаху, за день було зафіксовано ще 2 тис. 841 заражень на коронавірус. Таким чином, загальна кількість інфікованих в провінції досягла 24 953 тис. чоловік.

Також, згідно даними South China Morning Post, найбільша в світі кількість померлих від коронавірусу станом на 8 лютого становить 724 осіб, з яких 722 смерті, в Китаї, одна - в Гонконзі, і одна - на території інших країн Азії.

Інфікованими в усьому світі залишаються 34 тис. 872 громадян. Всього одужали 1 568 тис. осіб.

Лічильник захворюваності та смертності від коронавіруса по всьому світу. Скріншот: SCMPЛічильник захворюваності та смертності від коронавіруса у всьому світі. Скріншот: SCMP

Як повідомляли Українські Новини, в Китаї назвали можливу причину спалаху коронавірусу.

Раніше ВООЗ попросила не лікувати коронавірус часником, перцем і гноєм.

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