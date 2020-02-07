На японському лайнері виявили ще 41 випадок зараження коронавірусом

Ситуація на круїзному лайнері в Японії, затриманого 4 лютого в порту Йокогама, з кожним днем погіршується. 6 лютого на борту судна зафіксували 10 випадків захворювання. 7 лютого, у п'ятницю, до цих 10-ти додалося ще 41 випадок. Про це передає російська служба ВВС.

У цілому кількість хворих на борту досягла 61.

Лише на лайнері близько 3700 чоловік - близько 2700 тисяча пасажирів і членів екіпажу. Судно буде стояти в карантині не менше двох тижнів.

Масова перевірка на вірус усіх, хто знаходи ться на борту почалася після того, як захворів 80-річний житель Гонконгу, який побував на лайнері в січні. Він піднявся на борт круїзного лайнера 20 січня і зійшов на берег в Гонконзі п'ять днів потому, де і був діагностований.

Про це були проінформовані японські влади, і коли круїз повернувся до Йокогами 3 лютого, судну не дозволили увійти в порт.

Одночасно ще один круїзний лайнер перебуває в карантині поблизу Гонконгу, так як вісім тих, що зійшли на берег, пасажирів виявилися заражені коронавірусом. Серед тих, що залишилися на борту "Уорлд дрім" 3600 чоловік вірус поки не був виявлений.

Лайнеру "Уестердам" також було відмовлено у вході в японські порти, незважаючи на те, що про випадки захворювання на його борту не повідомлялося.

Як повідомляли "Українські Новини", у Римі шість тисяч пасажирів лайнера не випускали на берег з-за того, що на борту судна виявили симптоми коронавірусу.