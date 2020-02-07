підписатися на розсилку
24.45 24.8
26.78 27.28
˟
07 лютого 2020, пʼятниця, 17:42 217
Економіка 2020-02-07T19:00:03+02:00
Українські Новини
Гривня продовжує зростати: офіційний курс на понеділок

Гривня продовжує зростати: офіційний курс на понеділок

Валерия Драгомирова
Нацбанк, НБУ, Курс валют, курс долара
Долар. Фото: pexel
Долар. Фото: pexel

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 лютого, на 4,24% до 24,5370 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 7-9 лютого, на 21,65 коп. до 24,5794 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 31,7582
1 долар США 24,5370
1 швейцарський франк 25,1314
10 ієн 2,2325
10 російських рублів 3,8471
1 євро 26,9048

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився порівняно з 6 лютим на 9,16 коп. до 24,6978 UAH/USD.

Середній курс купівлі євро знизився на 20,41 коп. до 26,6941 UAH/EUR, курс продажу знизився на 12,75 коп. до 27,2313 UAH/EUR.

Крім того, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в середу на 12 коп. в четвер зміцнився на 9 коп. до 24,58 UAH/USD.

Тим часом середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків знизився на 5 копійок до 3,43 гривень за 10 рублів.

Більше новин про: Нацбанк НБУ Курс валют курс долара

НБУ спростив порядок розкриття банківської таємниц...
Банки-нерезиденти можуть торгувати між собою гривн...
Долар впав, а євро впав: курс валют в обмінниках п...
Гривня різко злетіла в ціні: офіційний курс НБУ на...
Новосад купила квартиру в Києві за 944 тис. гривень
ДБР підозрює прикордонників, що видворили Саакашвілі в Польщу у перевищенні повноважень
Новини
Аваков
Аваков назвав Ситника ідіотом і звинуватив у пияцтві 18:37
Не будь Ткаченком, поважай старших: в соцмережах обурилися хамством депутата "Слуги народу" 18:12
Грип атакує: в Херсоні продовжили карантин у всіх школах 18:00
Новосад купила квартиру в Києві за 944 тис. гривень 17:57 Оновлено
Гривня продовжує зростати: офіційний курс на понеділок 17:42
більше новин
Новосад купила квартиру в Києві за 944 тис. гривень 17:57 Оновлено
Ситник стає головною проблемою для відносин української влади з Трампом, - ЗМІ 12:13
Українські фахівці спільно з американськими розробляють програмне забезпечення для аерокосмічної сфери 13:42
У Гончарука немає контракту Коболєва, за яким той отримує мільйонні премії 07:07 Документ
Кияни під КМДА вимагають від Кличка звільнити корупціонерів Осипова і Густелева, - ЗМІ 14:51
більше новин
Новосад купила квартиру в Києві за 944 тис. гривень 17:57 Оновлено
Фонд держмайна відключив майданчики Яценка 09:35
Смертельна аварія в Харківській області. Фото: facebook/police.kharkоv
У Харківській області зіткнулися і загорілися два легковика, загинули п'ять осіб 23:32
"Моє щастя — це ти": Зеленський зворушливо привітав дружину з днем народження 10:41
На круїзному лайнері з виявленим коронавірусом знаходяться 26 українців, - МОЗ 20:06
більше новин
Шокін хоче подати позов проти Байдена за образи
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok