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04 февраля 2020, вторник, 15:08 676
Судебная власть 2020-02-04T15:10:07+02:00
Українські Новини
Суд назначил залог 7 млн гривен экс-первому замминистра юстиции Бернацкой, подозреваемой в присвоении 54 млн

Суд назначил залог 7 млн гривен экс-первому замминистра юстиции Бернацкой, подозреваемой в присвоении 54 млн

Елизавета Драбкина
Высший антикоррупционный суд, САП, Наталья Бернацкая
Наталья Бернацкая Фото: РБК-Украина
Наталья Бернацкая Фото: РБК-Украина

Высший антикоррупционный суд назначил бывшему первому заместителю министра юстиции Наталье Бернацкой (Севостьяновой) залог в размере 7 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Кроме того, суд наложил на подозреваемую ряд обязательств, в том числе сдать паспорта.

Также Бернацкой запрещается общаться с определенным кругом лиц, фигурирующих в деле.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ сообщило экс-уполномоченному по делам ЕСПЧ Борису Бабину, экс-первому замминистра юстиции Бернацкой и еще 4 лицам о подозрении в присвоении 54 млн гривен.

Раньше сообщалось, что Бернацкая, а также фигурант дела - бывший депутат Верховной Рады Георгий Логвинский ("Народный фронт") выехали из Украины.

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