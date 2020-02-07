подписаться на рассылку
24.45 24.8
26.78 27.28
˟
ONLINE
7.02.20 15:00 Пресс-конференция о визите в Баку адвоката-представителя Исаева Эльвина в Европейском суде

07 февраля 2020, пятница, 14:07 52
Судебная власть 2020-02-07T14:30:02+02:00
Українські Новини
Шокин считает, что его могли отравить ртутью в Украине

Шокин считает, что его могли отравить ртутью в Украине

Ярина Вацяк
Отравление, Отравление ртутью, Джо Байден, Виктор Шокин
Виктор Шокин.
Виктор Шокин.

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин не исключает, что его отравили ртутью в Украине.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Я этим вопросом интересовался у специалистов. Могли (отравить) где угодно: в Украине, Греции, точно никто не скажет. Но не менее чем три месяца это могло быть. Я знаю случай, когда отравляли человека около двух месяцев, но он умер. В его случае ртуть подложили в матрац и он дышал, не зная об этом. Сейчас моим случаем занимаются греческие правоохранительные органы, я написал заявление. Пока нет ответа о ходе расследования", - сообщил он.

По его словам, из-за отравления он 8 дней провел в реанимации.

"Я заново учился ходить", - отметил экс-генпрокурор.

Также он сообщил, что к его отравлению может быть причастен экс-вице-президент США Джо Байден.

"Дело в том, что у меня явных врагов как таковых нет, которые мне бы угрожали каким-то образом. Господин Байден поднял всех против Шокина из-за дела Burisma. Послы, дипломаты и так далее", - подытожил Шокин.

Как сообщали Українськi Новини, у бывшего генерального прокурора Виктор Шокин показатели ртути в крови были смертельными. Он сообщил, что перенес две остановки сердца в Греции из-за отравления ртутью.

Кроме того, Шокин заявил, что его отравили ртутью и к этому причастен Байден.

 

Больше новостей о: Отравление Отравление ртутью Джо Байден Виктор Шокин

Шокин перенес две остановки сердца из-за отравлени...
Шокин надеется, что снова станет генпрокурором...
Суд обязал ГБР расследовать вмешательство Байдена ...
Шокин считает, что стал жертвой отношений Порошенк...
Шокин хочет подать иск против Байдена за оскорбления
Рассмотрение законопроекта о рынке земли может растянуться на 3-5 пленарных недель, - Корниенко
Новости
Венграм Закарпаться нужно постепенно увеличивать количество предметов на украинском языке, - Сийярто 14:45
Из-за рынка земли украинцы могут временно остаться без субсидии, - Гончарук 14:37
Кабмин хочет объединить платежки за газ и его транспортировку в одну 14:30
Киевский интернет провайдер незаконно заблокировал популярный сайт 14:08
Шокин считает, что его могли отравить ртутью в Украине 14:07
больше новостей
Похолодание до -12, снег и шквалы ветра: прогноз погоды в Украине в конце недели 21:00 Карта
Портнов выиграл суд у Порошенко, его партии и канала "Прямой": их слова признаны ложью 08:59
Ткаченко на встрече с Зеленским признался, что прослушка Гончарука находилась на компьютерах "1+1" 13:00
Потасовка в Раде.Фото: Страна.юа
"Первая кровь в Раде": в драке пострадала Тимошенко и микрофон Разумкова 14:00
Штормовой ветер, снежные завалы и гололедица: спасатели предупредили об опасности 07:30
больше новостей
Портнов выиграл суд у Порошенко, его партии и канала "Прямой": их слова признаны ложью 08:59
Золотой контракт Коболева: оклад – 1 млн 41 тыс. гривен, премии, компенсации, представительские, бонусы и деньги на оздоровление 09:45 Документ
Какие права у пассажиров "Укрзализныци" и как добиться их соблюдения 06:06
В Харькове шестерых студентов госпитализировали с подозрением на коронавирус 15:39
Макс Нефедов в клубе Queen на порно-шоу. Скриншот из видео
Глава Таможни Нефедов засветился на порно-вечеринке в дорогом столичном клубе 17:39
больше новостей
Показатели ртути в крови Шокина были смертельными, - врач
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok