Кабмін хоче об'єднати платіжки за газ і його транспортування в одну

Кабінет Міністрів розробляє варіант об'єднання платіжок за споживання природного газу та його транспортування в один документ. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в ході години запитань до уряду 7 лютого, передають Українські Новини.

"Про дві платіжки. Це правильний крок, але, дійсно, правильніше було б, щоб людина отримувала одночасно їх одним документом. Тобто правильно розділити ці послуги, але правильно було б організувати таким чином, щоб це все одно був один документ", - сказав він.

При цьому Гончарук зазначив, що рішення про поділ платіжки було прийнято Національною комісією держрегулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ).

При цьому він підкреслив, що саме уряд формує політику в цьому питанні та Кабмін оптимізує це запитання, щоб подавати інформацію в доступному та зрозумілому вигляді.

Як повідомляли Українські Новини, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що в Україні хочуть відмовитися від практики двох платіжок за газ.

Також повідомлялося про те, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив про зниження цін в платіжках за комунальні послуги до 30%.