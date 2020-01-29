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29 января 2020, среда, 06:30 216 Инфографика
Общество 2020-01-29T06:30:01+02:00
Українські Новини
Как изменилась оплата за газ в новом году: добавили еще одну платежку

Как изменилась оплата за газ в новом году: добавили еще одну платежку

Елена Новикова
Комунальные платежи, Газ, Доставка газа, Новые платежки
Счета за газ. Фото: 104.ua
Счета за газ. Фото: 104.ua

В то время, как у киевлян в платежках за водоснабжение появилась графа "взносы за обслуживание узлов коммерческого учета", украинцы по новым правилам с января будут платить отдельно за газ (как за товар) и за распределение газа. Также изменения коснулись и просрочки платежей. Об этом сообщает ГазПравда.

"Отныне операторы газораспределительных систем будут выставлять стоимость распределения газа в отдельной платежке. То есть за потребленный газ, как товар, и за его доставку (распределение) придется платить отдельно", - говорится в сообщении.

Новые правила оплаты за газ. Инфографика: ГазПравда

Также с 1 января 2020 тарифы на распределение газа выросли в среднем более чем 46%. А с 1 июля планируется еще одно повышение - уже на 20%. Нововведения касаются 44 региональных газораспределительных компаний. В зависимости от региона тариф для них составляет от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр.  А с 1 июля 2020 составит от 0,28 до 2,73 гривны за кубометр газа в месяц.

Для расчета платы за распределение газа за основу берется объем потребления газа в течение предыдущего газового года, который длится с 1 октября по 30 сентября. Общий объем газа, потребленного за предыдущий газовый год, умножается на тариф на распределение - это годовая плата за распределение газа. Годовая плата делится на 12 равных ежемесячных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года.

При этом услуги распределения газа необходимо оплатить в месяце, в котором предоставляется такая услуга - до 20-го числа текущего месяца. Важно заметить, что новым правилам за каждый день просрочки платежа бытовой потребитель, кроме оплаты собственно услуги распределения, должен заплатить еще и компенсацию, равную размеру самой платы - то есть фактически за период, на который просрочен платеж, потребитель должен оплатить двойной тариф за распределение. При этом потребителю стоит обратить внимание, что датой оплаты является не дата оплаты им квитанции в банке или онлайн, а она определяется датой, на которую оплата была зачислена на счет оператора газораспределительных систем.

За самое «голубое топливо» газоснабжающие компании обычно просят рассчитываться в течение 5-ти рабочих дней с момента получения счета.

Как сообщали Українські Новини, Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" снизила цену на газ для населения по ПСО на 15,5%.

Также Кабмин ограничил цену продажи газа для бытовых потребителей и производителей тепла.

 

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