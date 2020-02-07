Київський інтернет-провайдер незаконно заблокував популярний сайт

Після публікації статті про "перепис" Дубілета столичний провайдер Фрінет заблокував для своїх абонентів сайт "Капіталу". Про це у себе на сторінці в Facebook повідомляє головний редактор "Капітал" В'ячеслав Чечило.

Він повідомляє, що провайдер спочатку видавав напис про те, що обмежений доступ "на вимогу законодавства чи рішенням суду". Після прохання пред'явити це саме рішення, був отриманий чесну відповідь, що ніякого рішення немає. Напис зник, але сайт все так само заблокований.

Як повідомляли Українські Новини, електронна перепис населення, результати якої раніше оприлюднив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, проводилася з використанням різних методик підрахунку, але там дійсно можна знайти коефіцієнт 0,88.

Кабінет міністрів у лютому-березні продовжить проводити оцінку чисельності українців.

За даними перепису, Чисельність населення України станом на 1 грудня 2019 року становить 37 289,4 тис. чоловік.