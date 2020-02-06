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  • Дубилет подтвердил, что в переписи населения можно найти коэффициент 0,88
06 февраля 2020, четверг, 21:08 10
Политика 2020-02-06T21:13:48+02:00
Українські Новини
Дубилет подтвердил, что в переписи населения можно найти коэффициент 0,88

Дубилет подтвердил, что в переписи населения можно найти коэффициент 0,88

Ярина Вацяк
Кабмин, Дмитрий Дубилет, Пробная перепись населения, Перепись населения
Дмитрий Дубилет. Фото:Instagram/dubilet
Дмитрий Дубилет. Фото:Instagram/dubilet

Электронная перепись населения, результаты которой ранее обнародовал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, проводился с использованием различных методик подсчета, но там действительно можно найти коэффициент 0,88.

Об этом Дубилет рассказал на брифинге в Киеве в четверг, 6 февраля, пишет "Главком".

Так, Кабмин провел масштабное исследование, чтобы узнать, сколько сейчас людей живет в Украине. Согласно результатам, в Украине живет около 37 млн ​​человек (без учета оккупированных Донбасса и Крыма). Эти результаты были получены после того, как исследователи сопоставили данные из Государственной службы статистики и налоговой службы. Несмотря на то, что данные двух ведомств были почти одинаковыми и "елочка" совпала, исследователи убедились, что половозрастная структура, которую ведет Госстат, является достоверной. С этого и получили коэффициент 0,88.

По словам Дубилета, если разделить оценку, которую мы получили, на данные Госстата по официальной переписи, то мы получим эти 0,88.

Но, как отметил министр, это вовсе не означает, что результаты переписи были сфальсифицированы. Кабмин провел масштабную работу, чтобы убедиться в достоверности данных Госстата и в том, что их можно использовать для дальнейшего исследования.

Ранее общественная организация "Украинский центр общественных данных" заявила, что электронная перепись населения, проведенная министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом, могла быть сделана простым умножением на 0,888 цифр Государственной службы статистики. Так, эксперты решили сравнить, насколько возрастно-половая структура населения, которая представлена в оценке Дубилет, коррелирует с данными, опубликованными на сайте Государственной службы статистики. Как оказалось, все возрастные группы имели практически одинаковое соотношение - около 88,8%.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет министров в феврале-марте продолжит проводить оценку численности украинцев.

По данным переписи, Численность населения Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года составляет 37 289,4 тыс. человек.

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