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  • Дубилет рассказал, что Кабмин продолжит считать украинцев в феврале и марте
29 января 2020, среда, 13:40 71
Политика 2020-01-29T13:40:16+02:00
Українські Новини
Дубилет рассказал, что Кабмин продолжит считать украинцев в феврале и марте

Дубилет рассказал, что Кабмин продолжит считать украинцев в феврале и марте

Ольга Фандорина
Дмитрий Дубилет, Перепись населения
Дмитрий Дубилет. Фото: Instagram: dubilet
Дмитрий Дубилет. Фото: Instagram: dubilet

Кабинет министров в феврале-марте продолжит проводить оценку численности украинцев. Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал в эфире ТСН.

Дубилет отметил, что сейчас правительство будет устанавливать количество людей на уровне районов.

"Мы поставили себе задачу в течение февраля-марта сделать оценку на уровне районов. Вот если мы это сможем сделать, я думаю, что тогда мы сможем намного лучше планировать", - отметил Дубилет.

Министр сообщил, традиционная перепись в ХХІ веке не работает, поскольку во время пробной переписи, которая в декабре проводился в районах Киева и Киевской области, около 25% людей не открывали дверь сотрудникам Госстата.

"Опять же, если говорить бюрократическим языком - это не перепись. Но если мы говорим, что перед нами была цель быстро и качественно оценить, сколько людей живет в Украине, то этот метод вполне приемлем", - добавил он.

Численность населения Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года составляет 37 289,4 тыс. человек.

Как сообщали Українські Новини, Киев стремительно растет: названа фактическая численность населения и машин в столице.

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