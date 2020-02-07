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07 лютого 2020, пʼятниця, 12:50 4 Інфографіка
Lifestyle 2020-02-07T15:15:03+02:00
Українські Новини
Чому важливо правильно кинути палити

Чому важливо правильно кинути палити

Кира Молчанова
Сигерати, МОЗ, Тютюнопаління, Паління, Заборона палити
Сигарети. Фото: pixabay
Сигарети. Фото: pixabay

Щороку в Україні від хвороб, викликаних курінням, помирають близько 85000 людей, в той час, як у Канаді пропонують заборонити продаж електронних сигарет. Медики наполягають на тому, що безпечних тютюнових виробів не існує. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.

Люди помилково вважають, що кальян менш шкідливий, і його можна використовувати як один із способів розслабитися. За даними Глобального опитування 2017 року, 2,1% дорослих активно курять кальян. Повна відмова від куріння – найкраще, що можна зробити для свого здоров'я.

Куріння – навіть пасивне – може стати причиною букета неприємних хвороб:

  • рак ротової порожнини, гортані, стравоходу, трахеї, бронхів, легень, шлунка, нирок, товстої кишки, сечового міхура, шийки матки);
  • хвороби дихальних шляхів;
  • остеопороз;
  • катаракта і сліпота;
  • пародонтоз;
  • безпліддя та імпотенцію.

Курці стверджують, що сигарета допомагає їм зібратися з думками, однак прогулянка на свіжому повітрі  так само дозволить зосередитися, але таких руйнівних наслідків не принесе.

Як відмовитися від сигарет

62,5% курців хочуть кинути, а близько 40% намагаються позбутися шкідливої звички. А от відмовитися від куріння можуть одиниці, і їм потрібна підтримка рідних і фахівців.

Лікарі радять дотримуватися плану, коли відмовляєшся від куріння:

  • визначити дату відмови від сигарет;
  • вибрати час, коли не буде додаткових стресів і навантажень;
  • краще відмовитися від ідеї кидати курити свята;
  • записати причини, чому варто кинути курити;
  • скласти список моментів, в які зазвичай тягне до сигарети;
  • позбавиться від речей, які нагадують про куріння;
  • продумати заохочення за досягнення – тиждень, місяць, два без сигарет.

Як писали Українські Новини, парламент найближчим часом планує розглянути законопроект щодо зміни адміністрування роздрібного акцизу у сфері тютюнових виробів. У разі його прийняття в країні суттєво покращиться ситуація у податковій сфері. Зокрема, буде наведений порядок у сплаті податків до роздрібної торгівлі сигаретами, який наполовину перебуває в тіні.

Тим часом, у Міністерстві охорони здоров'я хочуть повністю запретить рекламу тютюнових виробів в інтернеті і не продавати сигарети смаковими і ароматизованими добавками.

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