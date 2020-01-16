Розничная торговля сигаретами на 50% находится в тени, что наносит ущерб государству на 2 млрд грн, - Гетманцев

Парламент в ближайшее время планирует рассмотреть законопроект по изменению администрирования розничного акциза в сфере табачных изделий. В случае его принятия в стране существенно улучшится ситуация в налоговой сфере. В частности, будет наведен порядок в уплате налогов в розничной торговле сигаретами, который на половину находится в тени. Об этом говорится в сюжете 24 канала.

"Проблема существует, действительно 50% розничного акциза не поступает в местный бюджет и это проблема местных бюджетов. Связано с тем, что розничная сеть табачных изделий уклоняется от налогообложения и делает это системно и по нашим подсчетам и 2 млрд грн не поступает в бюджет в связи с этими правонарушениями, - отметил Данил Гетманцев, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. - Вопрос "Что делать?" обсуждается в подкомитете, где обсуждается табак и его правовое регулирование и я уверен, что в ближайшее время мы об этом говорили на комитете соответствующие проекты закона будут представлены на комитете и мы их рассмотрим".

Разрешение ситуации с уклонением от уплаты розничного акциза - выведет миллиарды гривен из тени благодаря чему местные общины смогут построить новые школы, детсады, больницы и дороги.