В Украине хотят запретить ментоловые и другие ароматические добавки для сигарет

В Министерстве здравоохранения планируют серьезно бороться с табакокурением, чтобы сократить количество случаев сердечно-сосудистых заболеваний среди населения, передает "24 канал". На заседании Верховной Рады руководитель Минздрава Зоряна Скалецкая заявила о том, что в министерстве планируют сократить количество больных сердечно-сосудистыми заболеваниями на 10%. Что планируют сделать Регламентация электронных сигарет и новейших табачных изделий; Полностью запретить рекламу табачных изделий в интернете; Запретить продажу сигарет с вкусовыми и ароматизированными добавками; Увеличение предупреждений на упаковке; Публичная отчетность табачных корпораций о составе табачной продукции; Также Зоряна Скалецкая заявила о намерениях запретить продажу табачных изделий несовершеннолетним. В Украине давно действует этот запрет, однако, очевидно, плохо контролируется. Как сообщали Українські Новини, в СМИ сообщили, что из-за попытки установить фиксированную маржу на продажу сигарет госбюджет несет миллиардные убытки. Тем временем в странах Южной Европы существует практика наличия на рынке единого дистрибутора табачных изделий. Напомним, АМКУ оштрафовал 4 крупнейших производителей сигарет и дистрибьютора на 6,5 млрд гривен.