В Украине хотят запретить ментоловые и другие ароматические добавки для сигарет

В Министерстве здравоохранения планируют серьезно бороться с табакокурением, чтобы сократить количество случаев сердечно-сосудистых заболеваний среди населения, передает "24 канал".

На заседании Верховной Рады руководитель Минздрава Зоряна Скалецкая заявила о том, что в министерстве планируют сократить количество больных сердечно-сосудистыми заболеваниями на 10%.

Что планируют сделать

Регламентация электронных сигарет и новейших табачных изделий;

Полностью запретить рекламу табачных изделий в интернете;



Запретить продажу сигарет с вкусовыми и ароматизированными добавками;



Увеличение предупреждений на упаковке;



Публичная отчетность табачных корпораций о составе табачной продукции;

Также Зоряна Скалецкая заявила о намерениях запретить продажу табачных изделий несовершеннолетним. В Украине давно действует этот запрет, однако, очевидно, плохо контролируется.

Как сообщали Українські Новини, в СМИ сообщили, что из-за попытки установить фиксированную маржу на продажу сигарет госбюджет несет миллиардные убытки.

Тем временем в странах Южной Европы существует практика наличия на рынке единого дистрибутора табачных изделий.

Напомним, АМКУ оштрафовал 4 крупнейших производителей сигарет и дистрибьютора на 6,5 млрд гривен.