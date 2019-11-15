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15 ноября 2019, пятница, 21:56 8
Верховная Рада и партии 2019-11-15T22:00:02+02:00
Українські Новини
В Украине хотят запретить ментоловые и другие ароматические добавки для сигарет

В Украине хотят запретить ментоловые и другие ароматические добавки для сигарет

Верховная Рада, Сигареты, Минздрав, МОЗ, Зоряна Скалецкая
Сигареты табак Фото: АП
Сигареты табак Фото: АП

В Министерстве здравоохранения планируют серьезно бороться с табакокурением, чтобы сократить количество случаев сердечно-сосудистых заболеваний среди населения, передает "24 канал".

На заседании Верховной Рады руководитель Минздрава Зоряна Скалецкая заявила о том, что в министерстве планируют сократить количество больных сердечно-сосудистыми заболеваниями на 10%.

Что планируют сделать

  • Регламентация электронных сигарет и новейших табачных изделий;

     

  • Полностью запретить рекламу табачных изделий в интернете;
     
  • Запретить продажу сигарет с вкусовыми и ароматизированными добавками;
     
  • Увеличение предупреждений на упаковке;
     
  • Публичная отчетность табачных корпораций о составе табачной продукции;

Также Зоряна Скалецкая заявила о намерениях запретить продажу табачных изделий несовершеннолетним. В Украине давно действует этот запрет, однако, очевидно, плохо контролируется.

Как сообщали Українські Новини, в СМИ сообщили, что из-за попытки установить фиксированную маржу на продажу сигарет госбюджет несет миллиардные убытки.

Тем временем в странах Южной Европы существует практика наличия на рынке единого дистрибутора табачных изделий

Напомним, АМКУ оштрафовал 4 крупнейших производителей сигарет и дистрибьютора на 6,5 млрд гривен.

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