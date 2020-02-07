Купівля рубля впала: курс російської валюти перед вихідними

У п'ятницю, 7 лютого, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в середу, 5 лютого, впав на 5 копійок до 3,43 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу залишився без змін і становить 4 гривні за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва 7 лютого:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,48 4,00 Максимальний 3,89 5,00 Мінімальний 2,30 3,89

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 7-9 лютого, на 21,65 коп. до 24,5794 UAH/USD.

А в четвер, 6 лютого, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 5 лютого, впав на 3 копійки до 3,48 гривень за 10 рублів. У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 6 лютого на 9,16 коп. до 24,6978 UAH/USD, курс купівлі знизився на 11,67 коп. до 24,3709 UAH/USD.