Гривна резко взлетела в цене: официальный курс НБУ на выходные

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7-9 февраля, на 21,65 коп. до 24,5794 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 февраля, на 5,64 коп. до 24,7959 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 31,8488 1 доллар США 24,5794 1 швейцарский франк 25,2290 10 иен 2,2367 10 российских рублей 3,8919 1 евро 27,0435

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 12 коп. в четверг укрепился на 9 коп. до 24,58 UAH/USD.

А в четверг, 6 февраля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 5 февраля, упал на 3 копейки до 3,48 гривен за 10 рублей. Также в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 5 февраля на 13,20 коп. до 24,8309 UAH/USD, курс покупки понизился на 17,59 коп. до 24,5041 UAH/USD.