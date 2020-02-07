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07 февраля 2020, пятница, 06:00 85
Экономика 2020-02-07T06:00:07+02:00
Українські Новини
Гривна резко взлетела в цене: официальный курс НБУ на выходные

Гривна резко взлетела в цене: официальный курс НБУ на выходные

Анна Рудык
Курс валют, Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 12 коп. в четверг укрепился на 9 коп. до 24, 58 UAH/USD., Курс гривны, Курс евро, курс доллара
Курс валют
Курс валют

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7-9 февраля, на 21,65 коп. до 24,5794 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 февраля, на 5,64 коп. до 24,7959 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 31,8488
1 доллар США 24,5794
1 швейцарский франк 25,2290
10 иен 2,2367
10 российских рублей 3,8919
1 евро 27,0435

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 12 коп. в четверг укрепился на 9 коп. до 24,58 UAH/USD.

А в четверг, 6 февраля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 5 февраля, упал на 3 копейки до 3,48 гривен за 10 рублей. Также в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 5 февраля на 13,20 коп. до 24,8309 UAH/USD, курс покупки понизился на 17,59 коп. до 24,5041 UAH/USD.

Больше новостей о: Курс валют Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 12 коп. в четверг укрепился на 9 коп. до 24 58 UAH/USD. Курс гривны Курс евро курс доллара

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