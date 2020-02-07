Долар впав, а євро впав: курс валют в обмінниках перед вихідними

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 6 лютого на 9,16 коп. до 24,6978 UAH/USD, курс купівлі знизився на 11,67 коп. до 24,3709 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 20,41 коп. до 26,6941 UAH/EUR, курс продажу знизився на 12,75 коп. до 27,2313 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,3709 24,6978 26,6941 27,2313 3,43 4,00 Максимальний 24,4500 25,2000 26,8500 27,8500 3,84 5,00 Мінімальний 24,0000 24,5400 26,0400 26,9000 2,30 3,85

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 7-9 лютого, на 21,65 коп. до 24,5794 UAH/USD.

А в четвер, 6 лютого, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 5 лютого, впав на 3 копійки до 3,48 гривень за 10 рублів. Також у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 5 лютого на 13,20 коп. до 24,8309 UAH/USD, курс купівлі знизився на 17,59 коп. до 24,5041 UAH/USD.