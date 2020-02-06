Курс доллара и евро понизился в обменниках: сколько стоит валюта в четверг

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 5 февраля на 13,20 коп. до 24,8309 UAH/USD, курс покупки понизился на 17,59 коп. до 24,5041 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.



Средний курс покупки евро понизился на 22,27 коп. до 26,9485 UAH/EUR, курс продажи понизился на 20,59 коп. до 27,4156 UAH/EUR.



Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,5041 24,8309 26,9485 27,4156 Максимальный 24,6500 25,2000 27,1500 28,0000 Минимальный 24,2000 24,6700 26,7000 27,2000



Как сообщали Українські Новини, Национальный банк снова повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 февраля, на 5,64 коп. до 24,7959 UAH/USD.



Средний курс покупки евро понизился на 16,32 коп. до 27,1800 UAH/EUR, курс продажи понизился на 17,26 коп. до 27,6384 UAH/EUR.



Тем временем курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 21 коп. в среду укрепился на 12 коп. до 24,67 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 3,92% с 23,74 UAH/USD до 24,67 UAH/USD.