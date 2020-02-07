На Донбасі бойовики застосували міномети і гранатомети: у лавах ЗСУ – втрати

За минулу добу, 6 лютого, бойовики чотири рази обстріляли українські позиції на Донбасі. Один військовослужбовець отримав травму, повідомили в пресцентрі ООС.

"6 лютого озброєні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог влаштував один обстріл:

бойовики вдарили з великокаліберного кулемета по Красногорівці.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" було зафіксовано три обстріли:

двічі біля Горіхового стріляли з мінометів калібру 120 мм – ворог випустив 25 мін;

в районі Новолуганського стріляли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

"Вчора, 6 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав ураження", – розповіли в ООС.

Як повідомляли Українські Новини, 3 лютого, бойовики 12 раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Один поранений військовослужбовець, ще один – отримав бойову травму.

2 лютого бойовики 12 раз обстріляли позиції сил ООС, 2 військових поранені.

Крім того, 5 лютого, бойовики 13 раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Один військовослужбовець отримав бойову травму.