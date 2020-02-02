Боевики продолжают вести огонь из тяжелого вооружения: 2 военных ранены

Боевики 11 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в воскресенье, 2 военнослужащих получили ранения и 1 - "боевое поражение".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, передают Українські Новини.

Противник обстреливал позиции сил ООС из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций украинских военных:

2 раза вблизи Песков и по 1 разу неподалеку Лебединского и Васильевки.

7 вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": 4 раза в районе населенного пункта Луганское, дважды вблизи Крымского и 1 раз возле Новотошковского.

На все обстрелы боевиков подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ из разрешенного вооружения.

"Сегодня, 2 февраля, в результате вражеских обстрелов были ранены два украинских защитника, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражения", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, 1 февраля боевики 15 раз обстреляли позиции сил ООС, 1 военный погиб, 2 ранены.

Старший боевой медик погибла из-за обстрелов в зоне операции Объединенных сил (ООС) в субботу, 1 февраля.