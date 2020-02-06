На Донбассе активизировались обстрелы боевиков: у ВСУ потери

За прошлые сутки, 5 февраля, боевики 13 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий получил боевую травму, сообщили в пресс-центре ООС.

"5 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг устроил девять обстрелов:

трижды в районе Песков и дважды у Новотроицкого и неподалеку Широкино велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Марьинки стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды у Авдеевки враг ударил из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано четыре вражеские обстрела:

у Орехового стреляли из 120 мм миномета – враг выпустил 4 мины;

два раза неподалеку Счастья боевики ударили из противотанкового ракетного комплекса, автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Майского велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Вчера, 5 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражение", – рассказали в ООС.

Как сообщали Українські Новини, 3 февраля, боевики 12 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий ранен, еще один – получил боевую травму.

2 февраля боевики 12 раз обстреляли позиции сил ООС, 2 военных ранены.

Кроме того, 1 февраля боевики 15 раз обстреляли позиции сил ООС, 1 военный погиб, 2 ранены.