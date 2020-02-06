В Одеській області близько 70 авто застрягли в снігових заметах

На дорогах Одещини поліцейські визволили зі снігового полону близько сімдесяти транспортних засобів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Головного управління Національної служби з надзвичайних ситуацій.

Наразі найскладнішим на території регіону залишається ізмаїльський напрямок автодороги Одеса-Рені.

Станом на 18.00 майже усі ділянки автодороги Одеса-Рені проїзні.

"У Ренійському районі між селами Орлівка та Новосільське поліцейські разом із колегами з ДСНС допомагали вибратись із снігового полону юним спортсменам з Миколаївщини. Автобус "Сканія", у якому 28 дітлахів та 13 дорослих прямували на турнір з футболу до Румунського міста Брашов, застряг у заметах. Правоохоронці визволили транспортний засіб з пасажирами, зараз він прямує до місця призначення", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на дорогах в Одеській області. Фото: Нацполіція

Негода в Одеській області. Фото: Нацполіція

Як повідомляли Українські Новини, 7 лютого на півдні України хмарно з проясненнями, невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер північний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Тим часом, у Херсоні через погіршення погоди тимчасово заборонили рух вантажівок. Також через негоду для вантажівок закрили частину траси на Донбасі.