підписатися на розсилку
24.55 24.9
26.93 27.43
˟
  • Новини
  • Події
  • В Одеській області близько 70 авто застрягли в снігових заметах
06 лютого 2020, четвер, 23:56 3
Події 2020-02-07T00:08:13+02:00
Українські Новини
В Одеській області близько 70 авто застрягли в снігових заметах

В Одеській області близько 70 авто застрягли в снігових заметах

Ярина Вацяк
Негода, Сніг, Одеса-Рені, снігові замети
Дорога в Одеській області. Фото: Нацполіція
Дорога в Одеській області. Фото: Нацполіція

На дорогах Одещини поліцейські визволили зі снігового полону близько сімдесяти транспортних засобів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Головного управління Національної служби з надзвичайних ситуацій.

Наразі найскладнішим на території регіону залишається ізмаїльський напрямок автодороги Одеса-Рені. 

Станом на 18.00 майже усі ділянки автодороги Одеса-Рені проїзні.

"У Ренійському районі між селами Орлівка та Новосільське поліцейські разом із колегами з ДСНС допомагали вибратись із снігового полону юним спортсменам з Миколаївщини. Автобус "Сканія", у якому 28 дітлахів та 13 дорослих прямували  на турнір з футболу до Румунського міста Брашов, застряг у заметах. Правоохоронці визволили транспортний засіб з пасажирами, зараз він прямує до місця призначення", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на дорогах в Одеській області. Фото: НацполицияСитуація на дорогах в Одеській області. Фото: Нацполіція

Негода в Одеській області. Фото: НацполицияНегода в Одеській області. Фото: Нацполіція

Як повідомляли Українські Новини, 7 лютого на півдні України хмарно з проясненнями, невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер північний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Тим часом, у Херсоні через погіршення погоди тимчасово заборонили рух вантажівок. Також через негоду для вантажівок закрили частину траси на Донбасі.

 

Більше новин про: Негода Сніг Одеса-Рені снігові замети

Додому можуть повернутися ще 100 полонених, - Пристайко
В Україну приїде глава МЗС Угорщини, який блокував співробітництво України з НАТО
Новини
Консула України в молдавських Бєльцях підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої, - ЗМІ 00:13
Дорога в Одеській області. Фото: Нацполіція
В Одеській області близько 70 авто застрягли в снігових заметах 23:56
Компанія "Будівельні проекти" звинуватила АРМА і Нацполіцію у незаконному блокуванні її приміщень 23:52
Охорона Разумкова змінила правила після скандалу з "плівками Гончарука" 23:23
Чиновнику із секретаріату Кабміну, який попався на хабарі у 2 млн, призначили заставу в 1 млн гривень 22:57
більше новин
Кабмін Гончарука не виконав майже половину завдань Зеленського 14:26
Кравцова замінить член правління "Укрзалізниці": він вже отримує 400 тис. гривень зарплати 14:27
ДТЕК Енерго направив на інвестиції та податки 19,7 млрд гривень за підсумками 2019 року 10:53
Не скасувавши "маржу Холодова", нардепи порушили обіцянку Президента, - Гончаренко 09:45
У Гончарука немає контракту Коболєва, за яким той отримує мільйонні премії 07:07 Документ
більше новин
ДБР відкрило кримінальну справу проти Ситника 10:58
У разі затримок пенсій, зарплат і стипендій хочуть ввести компенсацію 06:15
"Моє щастя — це ти": Зеленський зворушливо привітав дружину з днем народження 10:41
Макс Нефедов в клубі Queen на порно-шоу. Скріншот з відео
Глава Митниці Нефьодов засвітився на порно-вечірці в дорогому столичному клубі 17:39
На круїзному лайнері з виявленим коронавірусом знаходяться 26 українців, - МОЗ 20:06
більше новин
Звіробій вручили підозру про можливі погрози Зеленському, а Федина в ДБР не з'явилася
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok