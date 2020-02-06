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06 февраля 2020, четверг, 22:42 22
Общество 2020-02-06T22:43:06+02:00
Українські Новини
На Донбассе из-за непогоды для грузовиков закрыли часть трассы

На Донбассе из-за непогоды для грузовиков закрыли часть трассы

Ольга Фандорина
Непогода, Непогода в Украине, Трасса, Перекрытие трассы
Зима. Фото: патрульная полиция
Зима. Фото: патрульная полиция

В связи с ухудшением погодных условий было временно ограничено движение на трассе Н-08 Запорожье-Мариуполь на участке между населенными пунктами Розовка и Бильмак. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Запрет движения касается крупногабаритного транспорта.

Для тяжеловесных транспортных средств, автобусов и маршрутных такси движение по автодороге приостановлено с 16.00 до 20.00.

Легковых автомобилей запрет не касается.

Сейчас на дорогах продолжает работать снегоочистительная техника, полицейские обеспечивают ее работу и перенаправляют движение транспорта в безопасном направлении.

Как сообщали Українські Новини, в четверг прошли метели с ураганным ветром и похолодание до -14.

Ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму.

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