Китайського лікаря, що попереджав людей про коронавірус, вдалося реанімувати: він у критичному стані

Лікар Веньлян знаходиться в реанімації в критичному стані. Фото: Global Times

Лікар Веньлян знаходиться в реанімації в критичному стані. Фото: Global Times

Смерть китайського лікаря Чи Веньляна, який був одним з перших, хто виявив захворювання новим різновидом коронавіруса, не підтвердилася. Про це повідомляє Global Times.

Газета спростувала свою попередню інформацію про смерть лікаря. Серце Веньляна перестало битися близько 21:30 за місцевим часом, але лікарям вдалося його реанімувати.

За даними видання, лікар Веньлян знаходиться в реанімації в критичному стані.

Як повідомляли Українські Новини, раніше повідомлялося, що в Китаї помер лікар Чи Веньлян, який першим виявив коронавірус і намагався попередити китайські влади про спалах небезпечної хвороби. Спочатку лікаря звинуватили у поширенні неправдивої інформації та змусили припинити поширювати інформацію про коронавирусе.

Вже на наступному тижні почнуть відчувати вакцину проти коронавіруса на тварин.

Нагадаємо, в Україну прибули перші тести для виявлення коронавіруса у людей.

Тим часом двадцять українців перебувають на круїзному лайнері, затриманого через коронавіруса.