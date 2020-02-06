Китайського лікаря, що попереджав людей про коронавірус, вдалося реанімувати: він у критичному стані

Смерть китайського лікаря Чи Веньляна, який був одним з перших, хто виявив захворювання новим різновидом коронавіруса, не підтвердилася. Про це повідомляє Global Times. Газета спростувала свою попередню інформацію про смерть лікаря. Серце Веньляна перестало битися близько 21:30 за місцевим часом, але лікарям вдалося його реанімувати. За даними видання, лікар Веньлян знаходиться в реанімації в критичному стані. Як повідомляли Українські Новини, раніше повідомлялося, що в Китаї помер лікар Чи Веньлян, який першим виявив коронавірус і намагався попередити китайські влади про спалах небезпечної хвороби. Спочатку лікаря звинуватили у поширенні неправдивої інформації та змусили припинити поширювати інформацію про коронавирусе. Вже на наступному тижні почнуть відчувати вакцину проти коронавіруса на тварин. Нагадаємо, в Україну прибули перші тести для виявлення коронавіруса у людей. Тим часом двадцять українців перебувають на круїзному лайнері, затриманого через коронавіруса.