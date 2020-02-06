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  • Китайського лікаря, що попереджав людей про коронавірус, вдалося реанімувати: він у критичному стані
06 лютого 2020, четвер, 21:52 18
Азія 2020-02-06T23:45:02+02:00
Українські Новини
Китайського лікаря, що попереджав людей про коронавірус, вдалося реанімувати: він у критичному стані

Китайського лікаря, що попереджав людей про коронавірус, вдалося реанімувати: він у критичному стані

Ольга Фандорина
Смерть, лікар, Китай, коронавірус в Китаї
Лікар Веньлян знаходиться в реанімації в критичному стані. Фото: Global Times
Лікар Веньлян знаходиться в реанімації в критичному стані. Фото: Global Times

Смерть китайського лікаря Чи Веньляна, який був одним з перших, хто виявив захворювання новим різновидом коронавіруса, не підтвердилася. Про це повідомляє Global Times.

Газета спростувала свою попередню інформацію про смерть лікаря. Серце Веньляна перестало битися близько 21:30 за місцевим часом, але лікарям вдалося його реанімувати.

За даними видання, лікар Веньлян знаходиться в реанімації в критичному стані.

Як повідомляли Українські Новини, раніше повідомлялося, що в Китаї помер лікар Чи Веньлян, який першим виявив коронавірус і намагався попередити китайські влади про спалах небезпечної хвороби. Спочатку лікаря звинуватили у поширенні неправдивої інформації та змусили припинити поширювати інформацію про коронавирусе.

Вже на наступному тижні почнуть відчувати вакцину проти коронавіруса на тварин.

Нагадаємо, в Україну прибули перші тести для виявлення коронавіруса у людей.

Тим часом двадцять українців перебувають на круїзному лайнері, затриманого через коронавіруса.

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