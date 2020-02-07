Гривня різко злетіла в ціні: офіційний курс НБУ на вихідні

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 7-9 лютого, на 21,65 коп. до 24,5794 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6 лютого, на 5,64 коп. до 24,7959 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 31,8488 1 долар США 24,5794 1 швейцарський франк 25,2290 10 ієн 2,2367 10 російських рублів 3,8919 1 євро 27,0435

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в середу на 12 коп. в четвер зміцнився на 9 коп. до 24,58 UAH/USD.

А в четвер, 6 лютого, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 5 лютого, впав на 3 копійки до 3,48 гривень за 10 рублів. Також у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 5 лютого на 13,20 коп. до 24,8309 UAH/USD, курс купівлі знизився на 17,59 коп. до 24,5041 UAH/USD.