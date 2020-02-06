Чоловік хотів поїхати до Польщі за паспортом брата-близнюка: його викрили

У пункті пропуску на кордоні з Польщею співробітники Держприкордонслужби затримали громадянина України, який видавав себе за іншу людину. За даними прикордонників, чоловік хотів "схитрувати" і скористався паспортом свого брата-близнюка. Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби.

"І хоча близнюки повинні бути схожі як дві краплі води, інспектору по перевірці документів все-таки вдалося знайти відмінності між особою пред'явника і фотографією в документі", - заявляють в Держприкордонслужбі.

28-річний житель Кривого Рогу пояснив, що вирішив поїхати за кордон за паспортом брата, оскільки у нього не було свого документа. Його не пропустили через кордон та вилучили чужий паспорт.

Як повідомляли Українські Новини, Польща на 25% частіше стала відмовляти українцям у в'їзді в країну.

А в кГраницаанун зимових свят на кордоні з Польщею утворилися кілометрові черги.

на кордоні з Польщею у "Краковці" з-за величезних черг палили шини.

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