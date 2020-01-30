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  • Во Львовской области автомобиль с дипномерами пытался провезти контрабанду сигарет на 3 млн гривен
30 января 2020, четверг, 11:25 86
Происшествия 2020-01-30T14:03:49+02:00
Українські Новини
Во Львовской области автомобиль с дипномерами пытался провезти контрабанду сигарет на 3 млн гривен

Во Львовской области автомобиль с дипномерами пытался провезти контрабанду сигарет на 3 млн гривен

Василь Трухан
Контрабанда сигарет
Фото Галицкой таможни
Фото Галицкой таможни

Сотрудники Галицкой таможни 29 января изъяли контрабанду сигарет на 3 млн гривен в автомобиле с дипломатическими номерами в пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе во Львовской области. Об этом говорится в сообщении Галицкой таможни, передают Українські Новини.

"29 января 2020 вечером в пункт пропуска "Шегини-Медика" для выезда из Украины в Республику Польша дипломатической полосой движения заехал автомобиль Citroen Jumper с дипломатическими номерными знаками", - говорится в сообщении.

В связи с имеющейся информацией Службы безопасности Украины о возможном использовании поддельных дипломатических документов работники Галицкой таможни Гостаможслужбы сразу направили автомобиль в место углубленного осмотра, во время которого было обнаружено около 150 тыс. пачек сигарет.

В частности сигареты ТМ Copliment и Marlboro с украинскими акцизными марками в количестве 115 тыс. пачек стоимостью более 3 млн гривен.

Также обнаружены сигареты ТМ Minsk без акцизных марок в количестве 40 тыс. пачек, стоимость которых будет установлена ​​экспертом в ближайшее время.

В настоящее время осуществляется документирование нарушения таможенных правил, ответственность за которые предусмотрена Таможенным кодексом.

Как сообщали Українські Новини, в октябре 2019 года Кабинет Министров решил продолжить обсуждение законопроекта об усилении ответственности за контрабанду товаров.

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