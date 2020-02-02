Польша на 25% чаще стала отказывать украинцам во въезде в страну

Количество отказов гражданам Украины во въезде в Польшу в 2019 году составила 58 500, это на 25% больше, чем годом ранее (46,7). По-прежнему абсолютное большинство отказов - на наземной границе. Путешествуя самолетом, вероятность получить отказ значительно меньше. Главные причины: неподтвержденная цель поездки, 34,9 тыс., Нехватка средств - 12800.

Об этом сообщает аналитический центр "Европа без барьеров" со ссылкой на статистические данные Пограничной службы Польши и данные собственных исследований.

"Темпы роста отказов во въезде на польской границе значительно замедлились по сравнению с прошлым годом, когда рост был близким к критическому показателю в 50%, однако остались высокими. Можно выделить три причины такой динамики. Во-первых, и это главное, после введения безвизового режима продолжается "перенос" отказов с консульств на границу. В 2016 году 45 тыс. человек получили отказ еще на этапе визовой аппликации. Во-вторых, не все должным образом готовятся к поездке, игнорируя необходимость обосновать цель и ход своей поездки. В-третьих, не всегда являются совершенными и методы контроля пограничных служб ЕС. Нам известно, что некоторые граждане Украины получили отказ из-за отсутствия наличных средств, а банковскую карту в качестве доказательства у них не приняли", - рассказала Ирина Сушко, исполнительная директор "Европы без барьеров".

Так, продолжился стремительный рост количества пересечений польской границы воздухом - в 2019 году 700 тыс. граждан Украины воспользовались этим путем (+75%). Для сравнения - в 2018 году их было 404 тыс., а в 2017 - 204 тыс.

Общее количество пересечений наземной границы Украины и Польши в обоих направлениях выросла на 1% - до 21,7 млн. Граждане Украины въезжали в Польшу (всеми путями) 10,4 млн раз, из них 9,66 млн - через наземную границу.

В 2019 году на 19% упало количество пересечений наземной польско-украинской границы негрузовыми автомобилями - с 5 до 4 миллионов. Зато на 4% выросло движение автобусов и на 1% - грузовиков.

"Несмотря на рост количества авиационных перевозок, мы видим постоянную динамику количества пересечений наземной границы Польши. Это наиболее загруженный участок границы как для Украины, так и для Польши, где на сравнительно небольшое количество пунктов пропуска приходится более 200 млн сечений ежегодно. Вероятно, такая ситуация будет сохраняться и в дальнейшем, ведь данные нашего исследования показывают, что более половины пользователей границы - жители приграничья", - рассказал аналитик ЕББ Руслан Минич.

Он отметил необходимость системных изменений на границе, в частности, выполнить давно запланированные реконструкции пунктов пропуска, подъездных дорог во Львовской области, способствовать развитию туризма и сервисных зон в приграничных районах.

Как сообщали Українські Новини, в Канун зимних праздников на границе с Польшей образовались километровые очереди.

Также на границе с Польшей в "Краковце" из-за огромных очередей жгли шины.

Тем временем, сотрудники Галицкой таможни 29 января изъяли контрабанду сигарет на 3 млн гривен в автомобиле с дипломатическими номерами в пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе во Львовской области