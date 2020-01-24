На границе с Польшей в "Краковце" из-за огромных очередей жгли шины

У международного пункта пропуска Краковец на границе с Польшей люди в знак протеста подожгли шины. Об этом сообщил в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

"Пропускной пункт Краковец. Люди жгут шины, как заявляют люди: Таможенники что-то дурачатся и не работают. Также пишут другие люди: Я стою в очереди уже 5 часов на въезд в Украину. Дорогу перекрыли те, кто возят товар на tax free, потому что их больше начали проверять, днем они начали жаловаться, что таможенники все подряд углубленно проверяют", - написал Зинкевич.

Ранее сообщалось, что в канун зимних праздников на границе с Польшей образовались километровые очереди.

Также сообщалось, что таможенника поста "Краковец" подозревают в злоупотреблении служебным положением почти на 2 млн гривен.