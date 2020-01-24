подписаться на рассылку
24.15 24.55
26.1 27.15
˟
24 января 2020, пятница, 10:45 14
Происшествия 2020-01-24T10:45:15+02:00
Українські Новини
На границе с Польшей в "Краковце" из-за огромных очередей жгли шины

На границе с Польшей в "Краковце" из-за огромных очередей жгли шины

Ольга Фандорина
Польша, Граница с Польшей, Таможенник, Поджег

У международного пункта пропуска Краковец на границе с Польшей люди в знак протеста подожгли шины. Об этом сообщил в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич. 

"Пропускной пункт Краковец. Люди жгут шины, как заявляют люди: Таможенники что-то дурачатся и не работают. Также пишут другие люди: Я стою в очереди уже 5 часов на въезд в Украину. Дорогу перекрыли те, кто возят товар на tax free, потому что их больше начали проверять, днем они начали жаловаться, что таможенники все подряд углубленно проверяют", - написал Зинкевич.

Ранее сообщалось, что в канун зимних праздников на границе с Польшей образовались километровые очереди.

Также сообщалось, что таможенника поста "Краковец" подозревают в злоупотреблении служебным положением почти на 2 млн гривен.

Больше новостей о: Польша Граница с Польшей Таможенник Поджег

Сегодня Порошенко ждут на допросе в ГБР
Дезир - Бородянскому: не надо бороться с дезинформацией за счет свободы слова и вмешательства в работу медиа
Новости
Из-за ошибки Ермака, Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед пустым залом, - Дзивидзинский 10:59
Рубль подскочил в киевских обменниках в конце рабочей недели 10:51
На границе с Польшей в "Краковце" из-за огромных очередей жгли шины 10:45
За 2019 год "Новая почта" увеличила количество отделения и отправок из США и Китая 10:39
По Закарпатью прокатилось землетрясение: жители слышали подземные толчки 10:21
больше новостей
Украинского певца, приговоренного к повешению в Малайзии, помиловали и отпустили 15:52
Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО 15:10
МИД купил у физлиц-предпринимателей чашки и пледы по 1,5 тыс. гривен за штуку 15:00
ДТП на парковке. Фото: Facebook/Киев оперативный
С кем не бывает: В Киеве девушка перепутала педали и на Porsche разбила сразу шесть машин 14:52
Безработный бывший депутат Ляшко получил в январе 227 тыс. гривен дохода 12:42
больше новостей
Антон Яценко.Фото:facebook.com/YatsenkoAntonVolodymyrovych
Депутат Рады Яценко проиграл суд "киборгу", и обязан выплатить моральную компенсацию за оскорбление 20:41
Фонд гарантирования продает активы VAB банка за 200 млн, хотя может получить 8 млрд от экс-владельца 11:29
Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО 15:10
Гендиректор "Киевметростроя" Салий пообещал разобраться с разворовыванием средств на строительстве метро 18:48
На новой схеме в оборонке могли "отмыть" 32 млн гривен: открыто уголовное дело 15:40
больше новостей
Доллар стремительно дорожает: НБУ обвалил курс гривны на выходные
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok