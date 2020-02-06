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06 лютого 2020, четвер, 19:39 8
Судова влада 2020-02-06T21:00:03+02:00
Українські Новини
Портнов відкриває 2-й юридичний офіс для захисту постраждалих від війни

Портнов відкриває 2-й юридичний офіс для захисту постраждалих від війни

Павло Твердохліб
Андрій Портнов, Юридична допомога, Бахмут
Андрій Портнов. Фото: facebook.com/portnov.andrey
Андрій Портнов. Фото: facebook.com/portnov.andrey

Юрист Андрій Портнов повідомив про відкриття вже другого офісу для надання безоплатної юридичної допомоги громадянам України, які постраждалим від війни на Донбасі, у м. Бахмут (Донецька область).

Про це заявив юрист на своєму Telegram-каналі.

"Друзі, в понеділок відкривається наш другий юридичний офіс для людей, які постраждалих від війни на сході (України). Після Станиці Луганської другий відкривається в Бахмуті (Артемівську)", - написав Портнов.

Для всіх, хто потребує безоплатної юридичної допомоги, Портнов опублікував контактні дані офісу в Бахмуті: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 52; мобільні телефони: +38 (066) 519-18-19, +38 (068) 519-18-19, +38 (073) 519-18-19; адреса електронної пошти: bahmut@aportnov.com

Нагадаємо, 17 грудня 2019 року Портнов відкрив у Станиці Луганській офіс для надання безоплатної юрпомощи постраждалим від війни на Донбасі.

"В першу чергу - допомога найменш захищеним людям з питань поновлення виплати пенсій і соціальної допомоги, встановлення фактів народження і смерті, вирішення питань щодо спадкування, а також з відновлення втрачених документів", - пояснила адвокат, голова громадської організації "Європейський правозахисний союз" Марина Парінова.

Раніше Портнов пообіцяв частину своїх особистих прибутків направити на організацію та надання безкоштовної юридичної допомоги і супровід у судах та органах державної влади.

"З цього місяця (жовтня) частина (персональних) доходів буде використана на створення і утримування юридичної офісу в Станиці Луганській, де юристи надаватимуть людям безкоштовну допомогу з оформлення і супроводу в судах та органах влади пенсійних, реєстраційних, пропускних та інших проблем", - уточнив Портнов.

Портнов зазначив, що в жовтні 2019 року його персональний дохід від юридичної діяльності, з якого до українського бюджету сплачені податки, склав 2,6 млн гривень. У вересні - 1,98 млн гривень. У серпні - 2,02 млн гривень.

Як повідомляли ЗМІ, у жовтні 2019 року суд підтвердив відшкодування Портнову 300 тис. доларів від Генеральної прокуратури України, Міністерства закордонних справ та посольства України в Канаді.

Як повідомляли Українські Новини, 30 січня Портнов опублікував аудіозапис, що підтверджує причетність СБУ до приховування вбивства журналіста Шеремета.

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