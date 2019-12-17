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17 декабря 2019, вторник, 18:14 373
Судебная власть 2019-12-17T18:17:21+02:00
Українські Новини
Портнов открыл в Станице Луганской офис для оказания бесплатной юрпомощи пострадавшим от войны на Донбассе

Портнов открыл в Станице Луганской офис для оказания бесплатной юрпомощи пострадавшим от войны на Донбассе

Яков Сташинский
Марина Паринова, Европейский правозащитный союз, Андрей Портнов, Юридическая помощь, Станица Луганская
Андрей Портнов. Фото: aportnov.com
Андрей Портнов. Фото: aportnov.com

Адвокат, председатель общественной организации (ОО) "Европейский правозащитный союз" Марина Паринова сообщила, что юрист Андрей Портнов открыл в пгт. Станица Луганская (Луганская область) офис для оказания бесплатной юридической помощи гражданам Украины, пострадавшим от войны на Донбассе.

Об этом адвокат и член команды Портнова заявила на своей странице в социальной сети Facebook.

"Дорогие друзья, с радостью и гордостью сообщаем, что Офис Андрея Портнова в Станице Луганской начал свою работу. Офис будет заниматься вопросами бесплатной юридической помощи гражданам Украины, пострадавшим от войны. На первом плане помощь наименее защищенным людям по вопросам возобновления выплаты пенсий и социальной помощи, установления фактов рождения и смерти, разрешения вопросов относительно наследования, а также по восстановлению утраченных документов.

Перечень актуальных вопросов и видов помощи будет дополняться по мере работы. Должны сообщить, что этот, пока небольшой проект, будет расти. Откликнулось огромное число людей, готовых помогать, и мы будем расширять возможности сотрудничества, будем помогать встретиться тем кто ищет помощи и тем, кто готов помочь", - написала Паринова.

Также для всех, кому нужна юридическая помощь, Паринова опубликовала контактные данные офиса Портнова в Станице Луганской: Луганская область, пгт. Станица Луганская, ул. Первого Мая, 33, 3-й этаж (здание "Укртелекома"); мобильные телефоны (включая мессенджеры Whatsapp, Viber, Telegram): 066 303 44 45, 066 303 44 46, 066 303 44 47, адрес электронной почты: pravodonbass@gmail.com

Напомним, 29 октября Портнов сообщил о намерении открыть юридический офис в Станице Луганской, чтобы там специалисты предоставляли людям бесплатную помощь по сопровождению в судах и органах государственной власти.

"С этого месяца (октября) часть (персональных) доходов будет использована на создание и содержание юридического офиса в Станице Луганской, где юристы будут предоставлять людям бесплатную помощь по оформлению и сопровождению в судах и органах власти пенсионных, регистрационных, пропускных и других проблем", - написал Портнов.

Портнов отметил, что в октябре 2019 года его персональный доход от юридической деятельности, с которого в украинский бюджет перечислены налоги, составил 2,6 млн гривен. В сентябре - 1,98 млн гривен. В августе - 2,02 млн гривен.

Как сообщали СМИ, в октябре суд подтвердил возмещение Портнову 300 тыс. долларов от Генеральной прокуратуры Украины, Министерства иностранных дел и посольства Украины в Канаде.

Больше новостей о: Марина Паринова Европейский правозащитный союз Андрей Портнов Юридическая помощь Станица Луганская

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