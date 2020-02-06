В Україну приїде глава МЗС Угорщини, який блокував співробітництво України з НАТО

У п'ятницю, 7 лютого Україну відвідає міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто і зустрінеться з прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком і спікером Верховної Ради Разумковим.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів, передають Українські Новини.

Сійярто візьме участь у переговорах співголів Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва разом з віце-прем'єром з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитром Кулебой. 7 лютого в 11:00 глави МЗС України та Угорщини проведуть спільний брифінг.

Нагадаємо, Угорщина блокує зустрічі в рамках співробітництва України з ЄС та НАТО із-за прийнятого Києвом закону про освіту, який набрав чинності 28 вересня 2017 року.

Як повідомляли Українські Новини, Петер Сійярто - противник українського закону про освіту і мову, бо на його думку, він порушує права угорської національної меншини. Глава МЗС також назвав мовний закон "неприйнятним" і приписав його до антиугорської політики.

Незважаючи на це, Зеленський сподівається, що Угорщина відновить підтримку України до європейської та євроатлантичної інтеграції. Проте, в угорському посольстві заявили, що скасують блокування інтеграції України в НАТО лише в разі прийняття поправок до законів про освіту і про мову.