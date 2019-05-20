Зеленский надеется, что Венгрия возобновит поддержку Украины в европейской и евроатлантической интеграции

Президент Владимир Зеленский во время встречи с Президентом Венгрии Яношем Адером заявил, что надеется на возобновление поддержки европейской и евроатлантической интеграции Украины со стороны Венгрии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Президент подчеркнул важность практических шагов в экономике, развитии инфраструктуры, социальной сфере, приграничном сотрудничестве, которые помогли бы сблизить Украину и Венгрию и показать взаимовыгодный результат.

Глава государства подчеркнул, что российская агрессия на востоке и оккупация Россией Крыма требуют продолжения международного давления на Российскую Федерацию.

Также Зеленский поблагодарил Адера за поздравления с победой на выборах и вступлением в должность Президента Украины.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник Зеленский, выступая в Верховной Раде, после того, как зачитал присягу и вступил в должность Президента, заявил о том, что распускает Раду 8-го созыва.

Также Зеленский рассказал, что должна сделать Рада в течение 2 месяцев.