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06 июля 2019, суббота, 13:15 76
Внешняя политика 2019-07-06T13:28:10+03:00
Українські Новини
В Венгрии озвучили условия для разблокирования Украины в НАТО

В Венгрии озвучили условия для разблокирования Украины в НАТО

Украина - Венгрия. Фото: karpathir.com
Украина - Венгрия. Фото: karpathir.com

После того, как МИД вызвал посла Венгрии Ийдярто из-за недружественных высказываний Сийярто, в Венгрии заявили, что отменят блокирование интеграции Украины в НАТО в случае принятия поправок в законы об образовании и о языке.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью "Радио Свобода".

"Если речь об образовании - это венгры, живущие в Украине, имели стопроцентную возможность учиться на родном языке до момента, пока "образовательный закон" не приняли. Поэтому мы как минимум ожидаем поправки (в закон - ред.), которая восстановит права венгров, которые у них были. По "языковому закону" - то он практически "убивает" шансы использовать венгерский язык в госуправлении, культуре, медиа. Таким образом поправка, которая позволит венграм использовать свой родной язык в этих областях, нас полностью удовлетворит", - сказал Сийярто.

Министр отметил, что Венгрия связывает новые надежды с президентом Владимиром Зеленским.

"Хочу вам откровенно сказать, мы видим нового президента Украины как новую надежду. Должен быть с вами честным, мы чувствовали, что бывший президент Украины Петр Порошенко проводит антивенгерскую политику. Я не знаю, было ли это специально, или по иным причинам произошло...Но без сомнений - итогом всех его решений стала четкая политика против Венгрии", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, глава МИД Венгрии Сийярто назвал языковой закон "неприемлемым"

Тем временем Зеленский надеется, что Венгрия возобновит поддержку Украины в европейской и евроатлантической интеграции.

Как известно, Венгрия блокирует встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО из-за принятого Киевом закона об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года.

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